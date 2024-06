Salernitana, Brera Holdings: “Iniziata la fase di diligence pre-acquisizione

di Marco De Martino

SALERNO – Con un comunicato ufficiale diretto ai propri investitori, la Brera Holdings ha ammesso di essere in trattativa per l’acquisizione di una società militante nel campionato di serie B, ovviamente la Salernitana di Danilo Iervolino (nella foto) non menzionata per rispettare il patto di riservatezza: «In risposta a numerosi resoconti dei media in Europa, Brera Holdings PLC (“Brera Holdings”, “Brera” o la “Società”) (Nasdaq: BREA) ribadisce di essere attualmente in fase di due diligence pre-acquisizione per la potenziale acquisizione di un club di calcio (calcio americano) della Serie Italiana BKT, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (“Serie B”). Il management team di Brera, tra cui Maria Xing (ex 777 Partners), in collaborazione con i suoi consulenti di due diligence legale e finanziaria, ha lavorato attivamente con diversi potenziali club per una potenziale acquisizione da parte della Società, la prima proprietà multi-club quotata in borsa ( “MCO”) nel calcio globale. “I club con cui stiamo discutendo sono obiettivi di alto livello, con una base di tifosi accaniti, ottimi talenti di giocatori e potenziale per il settore giovanile, buone infrastrutture e eredità iconiche del calcio italiano”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Brera Pierre Galoppi. “Non vediamo l’ora di aiutarli a diventare un modello per il futuro del calcio italiano, utilizzando il nostro talento e l’accesso continuo al capitale pubblico attraverso la nostra quotazione al Nasdaq per costruire la prossima generazione di campioni del calcio”. La Società è attualmente soggetta ad accordi di non divulgazione e non commenterà o fornirà dettagli specifici sui resoconti dei media sulla stampa italiana sulla strategia di acquisizione di Brera fino a quando la fase successiva di queste potenziali transazioni non sarà annunciata in modo conforme».

IERVOLINO RESTA COME INVESTITORE? Insomma ci siamo. Entro le prossime 24, al massimo 48 ore, la Salernitana conoscerà il proprio futuro. L’ingresso probabile della Brera Holdings in società potrebbe comunque non intaccare, almeno inizialmente, la posizione di Danilo Iervolino che potrebbe restare nel club come investitore forte ed ancora nella carica di presidente. Stesso dicasi per Maurizio Milan. Questo perchè la Brera Holdings, come annunciato sempre nel comunicato di ieri «nel gennaio 2024, la Società ha annunciato l’avvio di una ricerca proattiva per un target di club calcistici italiani di Serie B, finalizzato a portare in massa la proprietà multi-club dei più alti livelli di proprietà sportiva professionistica investitori attraverso le azioni della Società quotate al Nasdaq». Ad ogni modo, ormai ci siamo: a breve sapremo.