S. Marzano. Pasqualina Forsellino in campo con Annunziata

Pasqualina Forsellino, candidata nella lista “VIVI SAN MARZANO”, torna in campo a fianco di Andrea Annunziata per dare un nuovo slancio alla sua comunità. “Ci troviamo in piena campagna elettorale e ci tenevo a ringraziarvi per la gentilezza con cui mi state accogliendo nelle vostre case, e per il supporto che state dando alla mia lista “VIVI SAN MARZANO. Vi ringrazio inoltre per il supporto, il sostegno e l’incoraggiamento che state dando in questi giorni alla sottoscritta, un crescendo di entusiasmo che mi dà forza per andare avanti. Sto cercando di incontrarvi personalmente per illustrarvi il nostro progetto aperto e annotare, attraverso l’ascolto, i vostri suggerimenti. Sto vivendo un’esperienza unica nel suo genere nell’interagire con tutti voi e parlare dei tanti problemi che ci sono nel nostro paese San Marzano sul Sarno e trovare insieme delle soluzioni condivise per arrivare a progettare la San Marzano che vogliamo”. Perché scegliere di votare la lista VIVI SAN MARZANO? “Perché la nostra lista è composta da giovani e da professionisti con esperienze politiche amministrative in diversi ambiti; Economia, Walfare, servizio al cittadino, lavoro, commercio, territorio, urbanistica, sicurezza, ambiente ed esperti del Bacino Idrografico del fiume Sarno. Abbiamo tante idee e tante energie da mettere in campo al servizio della nostra comunità. Sono stanca della vecchia politica fatta di corsa alla poltrona e di interessi privati. Stiamo lavorando ad una politica nuova che serve a sviluppare il paese tirandolo fuori da questa crisi profonda, una politica che sia al fianco del cittadino e che dia delle risposte concrete. Abbiamo un candidato sindaco di questa lista – Andrea Annunziata – vero leader, con un profilo politico amministrativo di grande spessore, con idee chiare sullo sviluppo moderno della nostra San Marzano. Scegliamo la strada giusta, scegliamo di votare “VIVI SAN MARZANO. Sappiamo che possiamo contare sul vostro sostegno per un futuro migliore per la nostra comunità”. Franca De Simone