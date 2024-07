Salernitana: al via la Campagna Abbonamenti

Forza Salernitana, sempre” è lo slogan scelto dalla società granata per il lancio della campagna abbonamenti. Quattro le fasi d’acquisto previste dal club: dal 22 al 28 luglio è prevista la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione che potranno anche confermare il proprio posto; dal 29 al 31 luglio, invece, i vecchi abbonati potranno eventualmente cambiare posto rispetto allo scorso campionato. Dal 1° agosto all’11 agosto ogni vecchio abbonato potrà permettere ad un altro tifoso di acquistare un abbonamento a tariffa agevolata con il “porta un amico”, mentre dal 1° agosto fino al giorno della prima gara casalinga partirà la vendita libera degli abbonamenti.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo ed esclusivamente in modalità digitale. Rispetto allo scorso anno, anziché 3 gare, sarà possibile cedere il proprio abbonamento fino ad un massimo di 5 gare.

I prezzi degli abbonamenti:

Diverse la tariffe previste dalla Salernitana per l’abbonamento che avrà una durata di 19 gare. I prezzi sono comprensivi di costo di prevendita ma alla tariffa indicata sarà aggiunta una commissione applicata da Ticket one.

TARIFFA INTERA: 200 Curva Sud; 345 Distinti; 430 Tribuna Azzurra; 540 Tribuna Verde; 730 Tribuna Rossa;

INTERO PRELAZIONE ABBONATO: 185 Curva Sud; 315 Distinti; 390 Tribuna Azzurra; 495 Tribuna Verde; 685 Tribuna Rossa;

INTERO PORTA UN AMICO: 185 Curva Sud; 315 Distinti; 390 Tribuna Azzurra; 495 Tribuna Verde; 685 Tribuna Rossa;

INTERO FAMIGLIA: 170 Curva Sud; 295 Distinti; 345 Tribuna Azzurra.

DONNE OVER 65: – Curva Sud; 210 Distinti; 255 Tribuna Azzurra; 355 Tribuna Verde; 455 Tribuna Rossa;

DONNE OVER 65 (prelazione abbonato): – Curva Sud; 195 Distinti; 235 Tribuna Azzurra; 310 Tribuna Verde; 420 Tribuna Rossa;

DONNE OVER 65 (porta un amico): – Curva Sud; 195 Distinti; 235 Tribuna Azzurra; 310 Tribuna Verde; 420 Tribuna Rossa;

DONNE OVER 65 (famiglia): 170 Curva Sud; 180 Distinti; 215 Tribuna Azzurra.

UNDER 14: 130 Curva Sud; 140 Distinti; 160 Tribuna Azzurra; 200 Tribuna Verde; 305 Tribuna Rossa;

I PREZZI DEI BIGLIETTI

La Salernitana ha contestualmente comunicato anche i prezzi dei biglietti per le singole partite. In Curva Sud costerà 14 euro l’accesso intero, nei Distinti 24, in tribuna azzurra 30, in tribuna verde 38 e in tribuna rossa 48.