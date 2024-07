L’ultimo saluto a Mario e Wilma

Una folla commossa ha riempito la chiesa dei Salesiani a Salerno per l’ultimo saluto a Mario Valiante e Wilma Fezza, i due avvocati salernitani morti giovedì mattina in un tragico incidente sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo per Eboli, quando la loro auto è stata travolta da un tir. Lacrime e commozione hanno accompagnato l’arrivo dei due feretri. Tra amici, parenti e istituzioni, erano presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a portare il cordoglio delle istituzioni ai familiari.

Mario Valiante era il fratello dell’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, e di Maurizio Valiante, prefetto di Foggia.

Toccante l’omelia di Monsignor Vincenzo Pelvi, vescovo emerito di Foggia, che ha paragonato Mario e Wilma a due santi, santi tra la gente comune, sempre pronti a combattere le ingiustizie nella loro professione e a battersi per il prossimo.

Al termine della cerimonia funebre, i nipoti hanno ricordato lo zio Mario e la zia Wilma: «Ci hanno insegnato soprattutto la voglia di vivere e la positività, in tutto». Uno dei nipoti ha letto una toccante lettera scritta da alcuni amici che li consideravano zii, giovani tra i giovani. Lacrime dal palco, durante l’ultimo saluto, anche dalla sorella di Mario Valiante, Anna Rita. Infine il ricordo di don Martinelli, il sacerdote che li conosceva bene essendo il loro confessore