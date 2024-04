Salernitana a Bologna per l’onore e non per la Pasquetta: Candreva-Simy in avanti

La sfida tra Bologna e Salernitana apre il lunedì di campionato. Colantuono debutta con un 4-4-1-1: Candreva gioca a supporto di Simy in attacco. Tra i pali Costil mentre nella difesa a quattro riecco Pierozzi con Manolas, Pirola e Pellegrino. In mediana a sinistra gioca Bradaric mentre a destra scala Tchaouna. Maggiore e Basic in mezzo al campo con Candreva e Simy in attacco.

Thiago Motta sceglie Odgaard come prima punta, supportato dal tridente Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. Parte dalla panchina Zirkzee. Aebischer e Freuler comanderanno la mediana.

BOLOGNA-SALERNITANA (FORMAZIONI UFFICIALI)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. A disp: Bagnolini, Skorupski, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Fabbian, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Zirkzee, Ndoye. All: Motta.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. A disp: Fiorillo, Salvati, Boateng, Pasalidis, Sambia, Ferrari, Zanoli, Coulibaly, Martegani, Legowski, Weissman, Gomis, Vignato, Ikwuemesi. All: Colantuono.

Arbitro: Feliciani di Teramo (L. Rossi/M. Rossi. IV: Rutella. Var: Guida. Avar: La Penna)