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Salernitana, : 639 tifosi granata al Curcio

  • Ottobre 24, 2026
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Salernitana, : 639 tifosi granata al Curcio

Biglietti esauriti in meno di un’ora per la trasferta di lunedì sera. La squadra di Serse Cosmi potrà contare sul sostegno dei propri tifosi.

È bastata meno di un’ora per esaurire tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio Curcio di Picerno. Lunedì sera la Salernitana di Serse Cosmi sarà accompagnata da 639 tifosi granata, pronti a sostenere la squadra nella trasferta in programma alle 20.30.

Un dato che conferma ancora una volta la vicinanza della tifoseria alla squadra, anche lontano dall’Arechi. La risposta dei sostenitori granata è stata immediata, con tutti i tagliandi polverizzati in tempi rapidissimi.

Per la Salernitana, dunque, non mancherà il supporto del proprio pubblico in una gara importante del campionato di Serie C. Al Curcio si farà sentire anche la voce dei tifosi granata, protagonisti di un’altra significativa dimostrazione di attaccamento ai colori della squadra.

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