S. Pietro al Tanagro. Incidente mortale per Massimo Nonato

L’impatto con un muretto non ha lasciato scampo a un giovane di 21 anni che ha perso la vita in un incidente stradale. È accaduto intorno all’1:30 della scorsa notte a San Pietro al Tanagro, piccolo comune del Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, un’auto (Lancia Ypsilon), guidata dal 21enne di Sant’Arsenio, Massimo Nonato, è uscita fuori strada mentre percorreva via della Sorgente. Per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un muretto. Nel violento impatto il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sono adesso al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione del drammatico incidente, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, soprattutto a causa della velocità. Ora bisognerà attendere le decisioni della Procura su una eventuale autopsia sul corpo del 21enne. Massimo era molto conosciuto nella sua comunità, Sant’Arsenio ma anche a San Pietro al Tanagro dove lui tornava spesso per far visita ai parenti. Inoltre, aveva frequentato il liceo classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. Al momento, la salma si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.