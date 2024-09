S. Gregorio Magno. Il sindaco Freda denuncia l’assessore regionale Fortini

di Erika Noschese

L’assessore agisce in totale e netta violazione di quanto statuito dall’Autorità Giudiziaria. A dirlo il sindaco di Buccino Pasquale Freda che nella giornata di ieri ha sporto denuncia alla Procure della Repubblica di Salerno, attraverso il Comando dei Carabinieri di Buccino, nei confronti dell’Assessore della Regione Campania alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini. L’assessore infatti con una nota del 23 settembre avrebbe invitato il Dirigente dell’Usr ad adottare atti in palese contrasto con il dettato del Giudice Amministrativo, chiedendo l’allocazione della sede di Dirigenza presso un plesso scolastico di San Gregorio Magno anziché nella sede di Buccino individuata con chiari e netti provvedimenti giudiziari. Il primo cittadino ha inoltre chiesto alla magistratura di verificare la legittimità del comportamento dell’Assessore Fortini nel momento in cui con la medesima nota avrebbe tentato di indurre il Dirigente dell’Usr Campania ad adottare atti in palese contrasto con il dettato del Giudice Amministrativo. Per il sindaco è la seconda volta, per quanto di conoscenza, che l’Assessore agisce in tal modo, provando ad indurre il Dirigente ad adottare il provvedimento che costituiva l’istituzione scolastica IC San Gregorio Magno – Buccino con sede legale in Via Giardino, San Gregorio Magno, atto poi inficiato dai provvedimenti giudiziari. «Alcuni politici devono smetterla di comportarsi come se il territorio campano fosse gestibile a proprio uso e consumo. La nostra amata Regione è di tutti coloro i quali ci vivono e non tollero che vi siano interferenze illegittime. I Giudici Amministrativi che sono intervenuti sulla vicenda hanno chiarito in maniera inequivocabile il diritto dell’Istituto Comprensivo di Buccino di conservare la propria autonomia, e i comportamenti tenuti dall’Assessore sono inaccettabili nel contesto civile e democratico in cui viviamo, o meglio dovremmo vivere. Ci sono dei limiti, e si sono ampiamente superati. Sono certo che la Magistratura farà il suo corso – ha dichiarato il sindaco Pasquale Freda – Nel frattempo ho chiesto un incontro al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al fine di esporre quanto il nostro paese si vede costretto a subire, non solo su questa vicenda, e soprattutto avere dei chiarimenti circa le motivazioni». Di fatti, dopo la sentenza del Tar di annullamento della delibera regionale di dimensionamento scolastico che accorpava le due scuole in favore di Buccino, la Regione Campania ha emanato il decreto dirigenziale con cui costituisce il nuovo istituto scolastico comprensivo San Gregorio Magno-Buccino con sede a San Gregorio, di fatto riformulando l’accorpamento in favore del Comune vincitore al Tar ma con l’ordinanza del 18 settembre il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto l’appello proposto dalla Regione Campania. «Ciò che auguro agli amici gregoriani è che l’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno ottenga la propria autonomia, purché ciò non avvenga in discapito di quella dell’Istituto Comprensivo di Buccino – ha detto in quell’occasione il primo cittadino – Queste “lotte tra poveri”, che noi non abbiamo iniziato ma in cui siamo stati costretti a difenderci, non portano a nulla».