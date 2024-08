Rotary, il salernitano Antonio Brando nuovo Governatore del Distretto 2101

Antonio Brando, nato a Salerno nel 1960, Dirigente Medico I livello presso l’UOC di Urologia dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, è il nuovo Governatore del Rotary International Distretto 2101 Campania per l’anno 2024-2025. Rotaractiano del Club di Salerno dal 1984 al 1989, ne è stato Presidente nel 1988, diventandone Socio Onorario nel 2013. Rotariano del Club Salerno Est dal 1995 è stato componente del Consiglio Direttivo del Club per diversi anni, più volte con il ruolo di Vice Presidente e Presidente nell’anno sociale 2008/2009. È stato anche per tre volte Assistente del Governatore, quattro volte Formatore distrettuale e insignito di ben 8 Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza rotariana. La cerimonia di insediamento si è tenuta presso la sede di Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ad aprire i lavori del Congresso è stato il Governatore del Distretto Rotary della Campania, Ugo Oliviero e, dopo i saluti istituzionali dei Governatori dei prossimi due anni, Antonio Brando e Angelo Di Rienzo, sono intervenuti, Nello Mari, Rappresentante del Presidente Internazionale ed il Past District Governor Alessandro Castagnaro. Hanno poi fatto seguito le relazioni dello stesso Governatore Ugo Oliviero, di Antonio Brando, Angelo Di Rienzo, Roberto Mauri, Mariaclara Scialò, Maria Teresa Aveta, Chiara Boccia, Attilio Leonardo, Michelangelo Riemma, Sara Formisano, Carla Coppola, Gaetano Pastore, Demitry Senofonte, Vincenzo Barretta Luigi Torrese, Maurizio Di Stefano, Claudio Polese, Giancarlo Calise, Costantino Astarita e Michelangelo Ambrosio. Il Congresso si è concluso con il tradizionale “Passaggio del Collare” da Ugo Oliviero ad Antonio Brando, fra gli applausi degli oltre trecento rotariani presenti. In bocca al lupo alla “Magia del Rotary”, al neo Governatore e a tutti i suoi collaboratori.