Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”
De Luca, disastro non insanità campana ma in alcuni cervelli
Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta”
Guerra bloccata, Putin ha bisogno di un secolo per vincere: l’analisi
Ultim'ora Nazionale

Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli

  • Ottobre 18, 2025
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli

(Adnkronos) – L'Inter vince 1-0 sul campo della Roma nel big match della settima giornata della Serie A, oggi 18 ottobre. I nerazzurri si impongono con il gol di Bonny, la formazione di Chivu aggancia al primo posto i giallorossi e il Napoli, battuto dal Torino. Il trio guida la classifica con 15 punti. La sfida dell'Olimpico si sblocca subito. Al 7' Barella imbuca, la difesa della Roma dorme e Bonny può battere Svilar, non impeccabile nella circostanza. I padroni di casa accusano il colpo, la difesa capitolina sbanda ancora al 15'. N'Dicka offre il pallone a Mkhitaryan, che spara alle stelle e spreca la chance per il raddoppio. Il primo tempo non regala troppe emozioni in un quadro bloccato: l'Inter controlla il match e spinge, la Roma è costretta a rallentare in attesa di tempi migliori. I giallorossi faticano a creare gioco anche in avvio di ripresa, solo da corner si arriva all'occasione che Dovbyk non sfrutta: colpo di testa impreciso. L'Inter cerca di sfruttare gli spazi a disposizione. L'accelerazione di Frattesi all'85' offre un pallone invitante a Mkhitaryan: palo. L'assedio finale della Roma non produce granché: Sommer può limitarsi all'ordinaria amministrazione, l'Inter vince e aggancia la vetta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025