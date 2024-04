Rocco Hunt torna in città: domani alla Stazione Marittima offre caffè e promuove disco

Rocco Hunt torna a Salerno, sua città natale, per un evento dopo diversi anni. Il Poeta Urbano – come annunciato sul suo profilo Instagram – dalle ore 15 di domani, domenica 13 aprile, è atteso alla Stazione Marittima per presentare e pubblicizzare il nuovo singolo “Musica Italiana”Il suo sarà un curioso giro in Apecar per offrire un buon caffè a tutti i suoi fan: ieri è stato a Milano in zona Darsena, oggi sarà a Napoli in piazza e domani pomeriggio nei pressi della stazione marittima.

L’Apecar percorrerà le strade cittadine supportato dalla polizia municipale, chiamata a fare gli straordinari in una domenica da pienone e poi si fermerà proprio guardando al mare.