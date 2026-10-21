Roccapiemonte. Carpentieri nominato nuovo commissario dell’Udc

L’Udc punta a consolidare la propria presenza sul territorio salernitano e a rafforzare la propria organizzazione nei comuni della provincia. In quest’ottica si inserisce la nomina dell’avvocato Andrea Carpentieri a commissario cittadino dell’Udc per il Comune di Roccapiemonte, formalizzata dal commissario provinciale del partito, Roberto Lambiase, di concerto con il commissario regionale Udc per la Campania, Antonio Dell’Aquila. Professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con studio a Roccapiemonte in via San Rocco, Carpentieri sarà chiamato a coordinare e organizzare le attività territoriali del partito, promuovere la partecipazione degli iscritti e assicurare il raccordo con gli organismi provinciali e regionali. La nomina si inserisce nel percorso di radicamento territoriale avviato dall’Udc, con l’obiettivo di individuare referenti locali capaci di dare continuità all’azione politica e organizzativa e di favorire il dialogo con le comunità. Soddisfazione è stata espressa dal commissario provinciale Roberto Lambiase, che ha sottolineato il valore della scelta e l’importanza della collaborazione con il livello regionale del partito. «La nomina di Andrea Carpentieri rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza dell’Udc a Roccapiemonte. Vogliamo costruire un’organizzazione sempre più radicata nei territori, capace di ascoltare i cittadini, valorizzare le energie locali e promuovere una partecipazione attiva alla vita politica della nostra comunità». Lambiase ha poi rivolto un ringraziamento al commissario regionale Antonio Dell’Aquila per la condivisione della scelta e per il sostegno al percorso di crescita del partito in provincia di Salerno. «Desidero ringraziare l’avvocato Antonio Dell’Aquila, commissario regionale dell’Udc in Campania, per la disponibilità, la fiducia e la piena collaborazione istituzionale che hanno accompagnato questa nomina. Il lavoro sinergico tra il livello provinciale e quello regionale è fondamentale per dare forza alla nostra azione politica e consolidare la presenza dell’Udc nei comuni del Salernitano». Al neo commissario cittadino spetterà ora il compito di promuovere le iniziative politiche sul territorio, favorire il coinvolgimento degli iscritti e mantenere un costante collegamento con i coordinamenti provinciali e regionali, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi degli organi competenti. «Ad Andrea Carpentieri rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa svolgere questo incarico con impegno, spirito di servizio e attenzione alle esigenze della comunità di Roccapiemonte. L’Udc intende proseguire nel percorso di consolidamento della propria presenza territoriale, puntando sul dialogo, sulla partecipazione e sulla collaborazione tra i diversi livelli organizzativi», ha concluso Lambiase. La nomina ha effetto dalla sottoscrizione del provvedimento e resterà valida fino a diversa determinazione degli organi competenti, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari del partito.