Ritardi assegni di cura, Pellegrino: Non lasceremo sole le famiglie

Ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti degli assegni di cura, una misura fondamentale di sostegno per famiglie che assistono persone non autosufficienti e con disabilità gravissima. Non è pensabile di aggravare ulteriormente la loro situazione, già duramente messa alla prova dalla gestione quotidiana delle diverse patologie, appesantendola dal punto di vista burocratico chiedendo complicate rendicontazioni per l’erogazione delle somme. Una disposizione nazionale, quest’ultima, che considero assolutamente folle”. Lo ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha presentato il quesito nel corso del Question time in Aula.

“La Regione Campania non può far altro che applicare questa norma – chiarisce Pellegrino – ma abbiamo comunque il dovere di rappresentare con forza il nostro dissenso sottolineando la necessità di rivedere subito i criteri di valutazione che risultano eccessivamente generici e uniformi, non distinguendo adeguatamente tra minori, adulti e anziani.

Ciò determina un’omologazione di tutte le situazioni come ‘gravissime’, rendendo impossibile calibrare correttamente il sostegno in base ai bisogni reali. È indispensabile differenziare i parametri per fasce di utenza e garantire equità e attenzione ai casi specifici. Le famiglie non possono essere ulteriormente penalizzate da ritardi e da una burocrazia inutile”.

“Gli assegni di cura devono essere uno strumento concreto di sollievo, non un percorso ad ostacoli – ha concluso il Capogruppo di Italia Viva – e continueremo a lavorare affinché, pur nei vincoli delle norme nazionali, si possa migliorare la gestione e dare risposte tempestive a chi ne ha più bisogno”.

A rispondere in Aula al quesito del consigliere Pellegrino l’Assessore Lucia Fortini che ha chiarito come la Regione Campania, in molti casi, trasferisca le somme destinate agli assegni di cura ai Piani di Zona anche prima di riceverle dal Fondo nazionale, e che alcune criticità sono strettamente legate a norme statali.