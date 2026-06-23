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Ripascimento , Ottantaquattrocento: “L’Ordine dei Geologi faccia approfondimenti tecnici”

  • Giugno 23, 2026
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Ripascimento , Ottantaquattrocento: “L’Ordine dei Geologi faccia approfondimenti tecnici”
L’Associazione Ottantaquattrocento, con sede in Salerno, presieduta dalla professoressa Mariarosaria Vitiello esprime forte preoccupazione per le condizioni dell’arenile della spiaggia di Torrione e per il dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane in relazione agli interventi di ripascimento realizzati sul litorale.
Le diverse posizioni emerse pubblicamente tra i soggetti coinvolti, unitamente alle segnalazioni provenienti da cittadini e frequentatori della spiaggia, evidenziano la necessità di una valutazione tecnica indipendente e scientificamente fondata che possa contribuire a fare chiarezza su una questione di rilevante interesse ambientale e pubblico.
Siamo consapevoli che la materia presenta aspetti complessi che riguardano la geologia costiera, la dinamica dei sedimenti, la compatibilità dei materiali utilizzati per il ripascimento e più in generale la tutela dell’equilibrio ambientale del litorale. Proprio per questo che riteniamo che il contributo delle competenze professionali e scientifiche sia oggi indispensabile.
La nostra Associazione, coinvolgente tutte le entità ambientaliste organizzate sul territorio salernitano, rivolge pertanto un appello all’Ordine dei Geologi della Campania affinchè valuti l’opportunità di promuovere un momento di approfondimento e confronto tecnico aperto ai professionisti del settore, alle associazioni ambientaliste, agli Enti competenti coinvolgendo anche altri Ordini Professionali e Istituzioni Accademiche competenti in materia.
L’obiettivo non è quello di alimentare polemiche o individuare responsabilità ma di favorire una corretta informazione e una migliore comprensione delle problematiche che interessano il tratto costiero di Torrione, nell’interesse della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale della Città di Salerno.
Siamo convinti che un confronto fondato su dati, analisi e competenze possa rappresentare un importante contributo alla trasparenza e alla consapevolezza pubblica su una questione che riguarda il presente e il futuro del nostro litorale.
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