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De Luca dichiara guerra a parcheggiatori abusivi. Ecco i Nos

  • Giugno 23, 2026
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De Luca dichiara guerra a parcheggiatori abusivi. Ecco i Nos

Il Comune di Salerno si dota di una nuova forza di polizia urbana. È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il NOS — Nucleo Operativo Sicurezza —, reparto speciale del corpo di Polizia Locale, voluto dal sindaco Vincenzo De Luca per rafforzare il presidio del territorio su più fronti: dalla micro-criminalità ai parcheggiatori abusivi, dai controlli nei locali commerciali al monitoraggio degli stabili abbandonati.

Il nuovo reparto

Il NOS sarà composto da circa venti unità tra ufficiali e agenti. Le competenze assegnate al nucleo sono ampie: identificazione di soggetti presenti sul territorio con verifica della regolarità del titolo di soggiorno, ispezione di ruderi e strutture dismesse utilizzate come ricoveri di fortuna o occupate abusivamente, contrasto ai rovistatori dei rifiuti indifferenziati, controllo delle condizioni igienico-sanitarie negli esercizi commerciali, verifica dei livelli di rumorosità e individuazione di chi esplode fuochi d’artificio senza autorizzazione.Alla conferenza stampa il sindaco ha tracciato con chiarezza le rispettive competenze: “Io coordino e il comandante comanda”. De Luca ha riservato parole durissime al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, indicato come priorità assoluta del nuovo nucleo: “Ormai siamo alle estorsioni. Questi chiedono cinque euro per ogni persona che parcheggia, soprattutto donne: è un’attività criminale che va stroncata. Ci sono fenomeni un po’ ovunque in città, compreso in piazza Amendola, a pochi passi dalla Prefettura e dalla Questura, dove stazionano ben tre parcheggiatori abusivi. È una vergogna per la nostra città e per lo Stato italiano”. Il sindaco ha tuttavia segnalato un limite normativo: “Qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo. Altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini”.

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