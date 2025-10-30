Riforma della giustizia, Forza Italia festeggia in piazza con maxi foto di Berlusconi: "Vittoria storica" - Le Cronache
Delitto Nada Cella, dopo 30 anni chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere
Malattie rare: famiglie Duchenne in attesa del rimborso di vamorolone
Riforma della Giustizia, Schlein: “Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere”
Farmaci: Report Atmp Forum, 15 terapie avanzate in Italia e altre 13 entro il 2027
Riforma della giustizia, Forza Italia festeggia in piazza con maxi foto di Berlusconi: “Vittoria storica”

  • Ottobre 30, 2025
(Adnkronos) – Un maxi striscione con il volto di Silvio Berlusconi. Così Forza Italia ha festeggiato oggi in piazza l'approvazione in Senato del ddl sulla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati. 'Grazie a Forza Italia una giustizia giusta', recita lo striscione esposto in piazza Navona dalla delegazione azzurra guidata dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. "E’ una vittoria storica”, dice, megafono alla mano, il viceministro della Giustizia Paolo Sisto. Berlusconi "ci guarda da lassù", dice la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Giustizia giusta per l’Italia", grida il leader dei giovani azzurrini Simone Leoni. Oltre a un maxi striscione con il volto di Berlusconi, Forza Italia ha portato in piazza anche una foto, più piccola e in bianco e nero, di Enzo Tortora. Tra i manifestanti anche alcune vittime di errori giudiziari. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

