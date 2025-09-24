Rgional,i il Psi di Salerno schiera Di Popolo

Alle regionali il Psi di Salerno schiera Di Popolo “Welfare e sicurezza per portare Fico alla presidenza” (ANSA) – NAPOLI, 24 SET – Il segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, ha incontrato a Salerno i componenti del gruppo consiliare del PSI – Filomeno Di Popolo (capogruppo), Tonia Willburger e Rino Avella, insieme all’assessore Massimiliano Natella. Nel corso del confronto è emersa la volontà di rilanciare con forza l’azione del Partito Socialista a Salerno e in Campania, portando al centro del dibattito politico temi concreti e di interesse per i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la presenza socialista a livello regionale. In tale prospettiva, è stata condivisa la decisione di candidare il capogruppo Filomeno Di Popolo alle prossime elezioni regionali, nella lista AVANTI CAMPANIA del Psi, per sostenere Roberto Fico Presidente. “Ringrazio il Segretario Enzo Maraio e tutti i compagni per la fiducia e il sostegno. La mia candidatura nasce dalla volontà di dare voce, con serietà e impegno, ai bisogni reali della nostra comunità” ha detto Filomeno Di Popolo. “Il PSI -ha ricordato – vuole essere protagonista di una stagione di proposte concrete e riformiste, mettendo al centro: un welfare più vicino alle persone, capace di sostenere famiglie e lavoratori in difficoltà; la valorizzazione ed il ‘ripensamento’ dei lavori socialmente utili, per creare nuove opportunità e inclusione; un piano straordinario per gli alloggi popolari, che preveda l’abbattimento e la ricostruzione delle palazzine con ampliamento dei volumi, per restituire dignità e sicurezza agli abitanti; un rafforzamento della sicurezza urbana, l’investimento su energie sostenibili, come la produzione di elettricità dalle onde marine, un’occasione unica per una Campania innovativa e green; una più equa regolamentazione dei prodotti agricoli locali, per difendere i nostri produttori e valorizzare le eccellenze del territorio ed ancora un piano per ripensare il turismo culturale delle nostre terre”. “Il nostro obiettivo – ha concluso Di Popolo – è costruire una Campania più giusta, sicura e moderna, partendo dai bisogni concreti delle persone e dalle potenzialità straordinarie della nostra terra”. (