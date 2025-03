Regione: tavolo di lavoro per l’artigianato

“È stato un delitto abolire le commissioni provinciali per l’Artigianato ma c’è l’impegno della Regione Campania ad aiutare il settore, a partire proprio dalle imprese più piccole e su tutto il territorio “. Lo ha assicurato l’assessore alle attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, incontrando i rappresentanti del Coordinamento regionale campano di CNA. All’audizione della Commissione Bilancio presieduta da Franco Picarone hanno partecipato i presidenti e segretari provinciali Lucio Ronca e Simona Paolillo per la provincia di Salerno e Luca Beatrice e Bernardino Pesce, per la provincia di Avellino. Un’opportunità importante per analizzare i problemi e le criticità che avvertono le migliaia di microimprese della Campania, tant’è che i leader di CNA hanno rimarcato con forza ai vertici istituzionali la necessità di avere un maggiore confronto ed un’attenzione reale. La CNA ha chiesto alla Regione bandi di finanziamento che possano garantire la partecipazione delle piccole imprese. I vertici degli artigiani hanno anche fatto appello alla Regione ad attenzionare quelli che sono gli obblighi per le imprese e che per le microaziende sono più gravosi e mettono a rischio la stabilità. Basti pensare all’ ultima imposizione delle polizze assicurative catastrofali che CNA sta scongiurando a tutti i livelli. Più attenzione anche al “caro energia” per utenze sotto i 16,5 Kw : “così possiamo essere veramente d’aiuto” il monito. L’assessore Marchiello ha ascoltato con attenzione e preso l’impegno di strutturare un tavolo di lavoro permanente al posto di quell’osservatorio regionale che non è mai partito, rimarcando che “serve un confronto permanente, un tavolo di lavoro”. “Un incontro costruttivo” ha dichiarato a margine dell’incontro il presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone che ha risposto appieno alle richieste che CNA aveva formulato all’inizio dell’anno. “Restiamo fiduciosi e coesi anche con le altre sigle dell’artigianato affinché si attenzionino le imprese che rappresentiamo che finora hanno avuto ben poco e che necessitano di costante monitoraggio e maggiore aiuto perché seppur piccole sono la colonna dorsale anche dell’ economia campana” hanno concluso i vertici di CNA.