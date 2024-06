Regionali: Martusciello (Fi), ci saranno altre sorprese

Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, commenta la notizia della candidatura del prof. Guido Grillo nelle liste di Forza Italia alle elezioni regionali in Campania. “La società civile – aggiunge Martusciello – e’ allineata con noi. Siamo davvero soddisfatti della scelta del prof. Guido Grillo di candidarsi alle elezioni regionali in Campania. Presto annunceremo altre ed importanti novità. Vogliamo vincere e governare con persone capaci”, conclude il coordinatore forzista.