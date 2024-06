Arresto latitante a Sala Consilina, i ringraziamenti del Sindaco alle forze dell’ordine

A nome di tutta la cittadinanza di Sala Consilina, desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sala Consilina e ai colleghi dei comandi provinciali di Salerno e Cosenza. La cattura del pericoloso latitante calabrese Luigi Galizia, condannato all’ergastolo per l’omicidio di due donne, è un risultato straordinario che merita il nostro più profondo apprezzamento. Lo scrive in una nota Domenico Cartolano Sindaco di Sala Consilina

“Questo arresto – scrive Cartolano – non è solo una vittoria contro un singolo criminale, ma un messaggio chiaro a tutti coloro che pensano di poter sfuggire alla legge. Grazie al lavoro instancabile e alla dedizione dei carabinieri e di tutte le forze dell’Ordine, la giustizia continuerà a prevalere, garantendo sicurezza e legalità per tutti i cittadini.

Il vostro impegno e la vostra determinazione sono la testimonianza di come la collaborazione e la professionalità delle nostre forze dell’ordine siano fondamentali per la sicurezza della nostra comunità. Grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare.