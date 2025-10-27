Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Coca-Cola, cresce impatto occupazionale: 30mila posti lungo la filiera
iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera di vapore per il tablet più sottile di sempre
Manovra, Meloni: “Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”
Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi”
Ultim'ora Nazionale

Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 81
  • 1 Min Read
Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia

(Adnkronos) – A Novellara (Reggio Emilia) una 28enne di origine cubana è stata trovata morta in un bagno ricavato nei pressi del garage. 118 e carabinieri sono intervenuti sul posto. L’allarme è stato dato circa alle 3 di notte dalla nonna, che l’ha trovata a terra, forse perché rimasta folgorata mentre faceva la doccia. A provocare il decesso potrebbe essere stata una stufetta elettrica. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025