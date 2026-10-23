Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime
Premiati Cento salernitani doc e 20 di adozione
Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro
Salernitana, la Sud risponde a Pagano
Attualità

Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro

  • Ottobre 23, 2026
  • 0
  • 107
  • 3 Min Read
Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro

Dal 15 ottobre al 15 novembre, il concorso premia chi condivide un codice invito e chi lo utilizza per acquistare. In palio buoni vacanze e voucher

Quando si deve scegliere un prodotto, il consiglio di una persona conosciuta può avere un peso importante. Rispetto a un messaggio pubblicitario, una raccomandazione personale si inserisce in una relazione già esistente e permette di confrontarsi con qualcuno di cui si conosce l’esperienza. Il ruolo del passaparola non si esaurisce, inoltre, nelle conversazioni tra amici: le opinioni dei consumatori circolano anche online, attraverso recensioni e contenuti condivisi, contribuendo a orientare le valutazioni prima di un acquisto.

A confermare la rilevanza di queste dinamiche è il Consumer Trends Report 2025 di Attentive, realizzato con CITE Research sugli acquirenti online dei paesi anglofoni: l’85% degli intervistati dichiara che le raccomandazioni di amici e familiari influenzano i propri acquisti. Il consiglio di chi si conosce pesa sia sulle spese di tutti i giorni, dove orienta le scelte del 63% degli intervistati, sia sugli acquisti più impegnativi, per i quali la percentuale arriva al 58%. 

Anche in Italia il consiglio di amici e familiari orienta le scelte: secondo la ricerca Trendex 2024 di American Express, nella scelta dei regali il 40% degli italiani si

ispira ai loro suggerimenti, più che alla pubblicità sui social (28%) o in televisione (26%).

Proprio sulla condivisione tra persone si basa il Concorso Pulze “Porta un amico” 2026, in programma dal 15 ottobre al 15 novembre 2026 su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, con un montepremi complessivo di 6.000 euro. La partecipazione è gratuita e riservata agli utenti maggiorenni.

Il meccanismo del concorso ricalca quello di una raccomandazione personale. Un cliente già registrato condivide il proprio codice con amici o conoscenti, che partecipano all’estrazione se, nel periodo indicato, effettuano come nuovi clienti il primo acquisto di un dispositivo Pulze, online su pulze.com o nelle tabaccherie aderenti. Chi ha condiviso il codice partecipa a sua volta all’estrazione, una volta per ogni amico che lo ha utilizzato.

Per chi invita il vantaggio è doppio: oltre a partecipare all’estrazione, riceve un buono regalo da 10 euro per ogni amico, fino a un massimo di 50 euro.

In palio ci sono due buoni vacanze lastminute.com da 1.500 euro ciascuno, dieci voucher Q8 da 200 euro, assegnati a coppie per un valore di 400 euro a vincitore, e cinque voucher Expert da 200 euro.

Chi invita e chi è invitato partecipano insieme a un’unica estrazione, che avverrà entro il 17 dicembre 2026 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Milano. I premi saranno assegnati in ordine di estrazione, a partire dai due buoni vacanze lastminute.com. Ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio.

I vincitori saranno contattati via e-mail o telefono. I premi, in formato elettronico, saranno inviati per posta elettronica. Il regolamento completo è consultabile su pulze.com per tutta la durata del concorso.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013