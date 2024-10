Provincia: per il dopo Alfieri spunta anche Lanzara

C’è un dato di fatto: Franco Alfieri potrebbe rassegnare le dimissioni nel tentativo di tornare uomo libero. L’inchiesta della Guardia di Finanza sembra essere molto più ampia rispetto a quanto emerso fino ad ora e gli indagati agli arresti domiciliari, i vertici della Dervit, Elvira Alfieri, Andrea Campanile e l’ingegnere Greco potrebbero presto cedere, raccontando esattamente quanto accadeva nelle stanze di Franco Alfieri. Con le dimissioni di Alfieri si tornerebbe al voto a Capaccio Paestum e a quel punto si rende necessario richiamare al voto anche sindaci e consiglieri per la scelta del nuovo presidente. In pole position vi è oggi il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che avrebbe già confermato la sua disponibilità al partito e starebbe già incontrando gli amministratori del territorio. Scelta, quella del candidato, che dovrà fare anche il centrodestra che potrebbe decidere di puntare nuovamente su Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino. Con Lanzara potrebbe tornare sulla scena politica anche Bruno Di Nesta, agli onori della cronaca – con l’allora presidente Giuseppe Canfora – per aver ricevuto e accettato incarichi professionali da privati durante questo rapporto con Palazzo Sant’Agostino. Tra i papabili candidati vi sarebbe anche la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara e quella di Baronissi Anna Petta. In attesa di nuovi sviluppi che potrebbero esserci nelle prossime settimane sul fronte dell’inchiesta che ha coinvolto Franco Alfieri. Le cui dimissioni sono attese dal Pd per poter andare avanti.