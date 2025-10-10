Pontecagnano, rapina a mano armata in pizzeria - Le Cronache Provincia
Pontecagnano, rapina a mano armata in pizzeria

  • Ottobre 10, 2025
Pontecagnano, rapina a mano armata in pizzeria

Quattro uomini armati, i volti nascosti, hanno fatto irruzione ieri sera in una pizzeria di via Budetti, puntando la pistola al personale e portando via l’incasso della serata.

 

La rapina, compiuta con metodo spietato, è durata pochi minuti: i banditi hanno preso la cassa di legno contenente circa 500 euro e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.  Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno esaminando le riprese dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini – tutti con il volto coperto – avrebbero agito con rapidità, intimando ai dipendenti di consegnare i soldi senza fare resistenza.  L’episodio ha gettato nel panico il quartiere, già scosso da precedenti episodi di criminalità.

Le indagini proseguono per rintracciare i quattro rapinatori, mentre la pizzeria ha riaperto oggi sotto la protezione di un clima di paura e rabbia.

