Pontecagnano, rapina a mano armata in pizzeria

Quattro uomini armati, i volti nascosti, hanno fatto irruzione ieri sera in una pizzeria di via Budetti, puntando la pistola al personale e portando via l’incasso della serata.

La rapina, compiuta con metodo spietato, è durata pochi minuti: i banditi hanno preso la cassa di legno contenente circa 500 euro e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno esaminando le riprese dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini – tutti con il volto coperto – avrebbero agito con rapidità, intimando ai dipendenti di consegnare i soldi senza fare resistenza. L’episodio ha gettato nel panico il quartiere, già scosso da precedenti episodi di criminalità.

Le indagini proseguono per rintracciare i quattro rapinatori, mentre la pizzeria ha riaperto oggi sotto la protezione di un clima di paura e rabbia.