Pompei, turista americano ruba pietre agli scavi: "Sono per ricordo" - Le Cronache
Pompei, turista americano ruba pietre agli scavi: “Sono per ricordo”

  • Ottobre 25, 2025
(Adnkronos) – Ha raccolto alcune pietre dagli scavi di Pompei, le ha messe nello zaino e si è allontanato verso l'uscita. Protagonista è un turista americano, scoperto e denunciato dai carabinieri. Un caso simile è avvenuto solo 4 giorni fa, in quel caso si era trattato di un turista polacco.  Il cittadino statunitense si trovava nel parco archeologico quando ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre. Un altro visitatore ha notato la scena e ha avvisato la guardia giurata, che ha allertato i carabinieri. Dopo una rapida descrizione, il turista è stato bloccato e denunciato mentre stava per uscire dal parco. "Volevo portarle a casa come ricordo, sono per la mia collezione”, ha detto tentando di giustificarsi.  
