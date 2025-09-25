Polonara, intervento riuscito: "Tutto ok con il trapianto" - Le Cronache
Polonara, intervento riuscito: “Tutto ok con il trapianto”

Polonara, intervento riuscito: “Tutto ok con il trapianto”

(Adnkronos) –
Intervento riuscito per Achille Polonara. Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Polonara ha rassicurato i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: "Trapianto tutto ok", ha scritto aggiungendo un emoticon di una spunta verde e mostrandosi sorridente, con tanto di segno della vittoria, dal letto di ospedale. La malattia, in ogni caso, non ha mai fatto perdere sorriso e buon umore a Polonara. Tanto che il giorno prima dell'intervento Achille si era prestato a un balletto, pubblicato sui social dalla moglie Erika Bufano, direttamente dalla stanza di ospedale. Nelle scorse settimane invece era stato proprio Polonara ad annunciare di aver trovato una donatrice: "Abbiamo trovato una donatrice. Si tratta di una ragazza americana compatibile al 90%", ha spiegato al Corriere della Sera, "sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

