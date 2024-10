Piero De Luca (PD): Tasse, tagli e sacrifici

Dopo due anni di legislatura, il Governo Meloni non è solo sempre più isolato in Europa ma anche più lontano dai bisogni dei cittadini e questa manovra ne è una limpida dimostrazione.

Al netto della proroga delle misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte da Draghi, nella legge di bilancio 2025 non c’è nulla che possa alleviare le difficoltà delle famiglie e sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese.

Cosa contiene dunque la manovra?

Tasse camuffate, ma tasse.

E soprattutto tagli. Tagli ai ministeri, che ne escono con le ossa rotte. Tagli agli enti locali, che saranno costretti a ridurre o a sospendere servizi pubblici fondamentali per le comunità. Tagli alla scuola e alle assunzioni nella P.A. Tagli alla sanità pubblica, che ormai è ad un passo dal baratro. Tagli alle politiche per il Mezzogiorno, che vedono sempre più ridurre le risorse a disposizione per incentivi all’occupazione e alle aziende.

Questa manovra è il simbolo di un Governo senza idee e capace solo di imporre sacrifici agli altri, a partire dai più deboli.

Basta propaganda e fake news, occorre un cambio di passo netto e una visione di futuro che al Governo manca completamente.

Lo dichiara in un post Piero De Luca parlamentare salernitano del PD