Piero De Luca (PD): pronti a confronto con Fico e coalizione su programma “Sto portando avanti e completando in queste ore un lavoro di confronto con i riferimenti politici ed istituzionali in vista della presentazione della candidatura domani a Segretario Regionale del PD Campania. Sto riscontrando unità di intenti e condivisione sulla volontà di accompagnare l’apertura della nuova fase che abbiamo dinanzi con l’obiettivo di non disperdere i risultati importanti raggiunti in dieci anni di governo regionale e fissare traguardi sempre più ambiziosi nell’interesse dei cittadini campani. Per questo siamo pronti a confrontarci con tutte le forze della coalizione progressista e Roberto Fico per costruire un programma condiviso”. Lo dichiara in una nota Piero De Luca, della presidenza del gruppo Pd alla Camer