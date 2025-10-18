Picchiato in carcere, morto dopo un anno di agonia - Le Cronache Attualità
Attualità Cronaca

Picchiato in carcere, morto dopo un anno di agonia

  • Ottobre 18, 2025
  • 1 Min Read
Picchiato in carcere, morto dopo un anno di agonia

È deceduto nella notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino Paolo Piccolo, detenuto 26enne napoletano. Il ragazzo era stato vittima, il 24 ottobre dell’anno scorso, di una spedizione punitiva all’interno del carcere di Avellino, e aveva riportato lo sfondamento del cranio e 26 coltellate, una delle quali aveva perforato il polmone.

Per lui si è avviata un’odissea durata un anno. Nei mesi successivi all’accaduto, i familiari e l’avvocato Costantino Cardiello hanno denunciato ripetutamente una mancanza di cure adeguate e hanno chiesto il trasferimento di Piccolo in strutture più specializzate per la riabilitazione.

Dopo un breve periodo trascorso presso il Centro Don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi, Piccolo era stato nuovamente ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito, il ragazzo era arrivato a pesare meno di 25 chilogrammi.

Il processo davanti al tribunale di Avellino vedeva imputati sette detenuti con l’accusa di tentato omicidio. Con il decesso della vittima, l’accusa verrà riformulata in omicidio aggravato.

