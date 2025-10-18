Cirielli: Pd si vergogna di Fico - Le Cronache Ultimora
Cirielli: Pd si vergogna di Fico

  • Ottobre 18, 2025
Cirielli: Pd si vergogna di Fico

 

De Luca dice che gli abbiamo fatto un piacere nel candidarmi? Lo diceva anche quando mi sono candidato alla Provincia. Io ho fatto un bel piacere ai cittadini perché ho liberato la Provincia allora. Ma Io credo che noi dobbiamo guardare avanti. De Luca è il passato. Il Pd e Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare, si agita, forse perché vuole che io parli di lui, ma se non sono i suoi a parlare di lui, sinceramente penso che dobbiamo guardare avanti”.

L’attacco

Non usa mezzi termini nel rispondere alle provocazioni del governatore Vincenzo De Luca Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato del centro destra alle prossime elezioni regionali, a margine della presentazione dei candidati della lista salernitana di Fratelli d’Italia.Su Fico ha invece chiarito: “Il presidente candidato dei progressisti è una brava persona. Ma si percepisce che non ha una grande esperienza amministrativa, neanche lavorativa, per cui c’è scetticismo nei suoi confronti. Onestamente io non mi sento di giudicarlo, lo faranno i cittadini”.

