Piazza della Libertà, un solaio a rischio

di Erika Noschese

Tanti, troppi, i problemi che da sempre caratterizzano Piazza della Libertà, opera fortemente voluta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, per anni, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia in periodi di campagna elettorale e non. L’ultima problematica è stata denunciata, ancora una volta, dai Figli delle Chiancarelle che attraverso un report di foto e video hanno evidenziato una crepa all’interno della solaio che andrebbe a compromettere anche le attività commerciali sottostanti. Di fatti, stando a quanto si evince il Comune di Salerno avrebbe posto dei sigilli dinanzi ad un’attività per interdirne l’accesso, forse proprio per il rischio crollo a causa della lesione. Fin dalla sua realizzazione la piazza non sembra essere stata mai un posto sicuro, ragion per cui ancora oggi verrebbe poco utilizzata per i concerti o i grandi eventi in piazza. Di fatti, nel corso del tempo non sono mancati problemi strutturali che hanno generato più volte lo stop dei lavori anche con modifiche al progetto proprio per fronteggiare l’emergenza e garantirne l’apertura, avvenuta – come sempre accade in città – con estremo ritardo. Nel 2023 sempre in piazza si è registrata la caduti alcuni pezzi di intonaco dalla controsoffittatura di uno degli edifici che compongono il condominio privato a forma di emiciclo progettato da Ricardo Bofill. Insomma un’opera destinata a modificare il volto della città, come più volte sbandierato in campagna elettorale ma che oggi altro non è che un susseguirsi di problemi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini.