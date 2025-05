Pellegrino (Iv), ferma condanna per insulti omofobi da sindaco Camerota

Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania, ha espresso “assoluta vicinanza e solidarieta’ a Giangaetano Petrillo, consigliere comunale di Italia viva apostrofato dal sindaco Mario Scarpitta, nell’ultimo Consiglio comunale di Camerota, con epiteti volgari, ignobili e offensivi”. Pellegrino ha definito “inaccettabile” la “violenza verbale condita da atteggiamenti intimidatori indirizzati all’intera opposizione e in particolar modo al consigliere Petrillo, di cui conosco e apprezzo l’integrita’ intellettuale e la passione politica fatto bersaglio di un linguaggio triviale a cui mai puo’ fare ricorso chi ricopre ruoli istituzionali”. “Non e’ questa la politica in cui crediamo, non e’ questo il confronto democratico e costruttivo che perseguiamo – ha ammonito Pellegrino -. Esprimo una ferma condanna per il sindaco Scarpitta che non si e’ dimostrato all’altezza di rappresentare la comunita’ di Camerota”