Pd, inizia l’epurazione del deluchiani. Via Oliviero

Si intensifica l’operazione di rinnovamento avviata dalla Commissaria Straordinaria del Partito Democratico in Provincia di Caserta, Susanna Camusso, con la ricusazione di nove iscrizioni, tra cui quella del presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

L’esclusione di Oliviero, figura di spicco della politica regionale, ha acceso ulteriormente gli animi all’interno del partito. L’esponente dem, infatti, si era distinto per il suo sostegno al terzo mandato di Vincenzo De Luca, una posizione che lo aveva portato a distanziarsi dalle linee guida della segretaria nazionale guidata da Elly Schlein.

La decisione di Camusso sembra essere parte di una strategia più ampia per rimuovere dal partito coloro che, nel recente passato, si sono schierati contro le indicazioni del Pd. L’operazione “piazza pulita” apre una fase di grande incertezza per i dem campani, che si trovano ad affrontare una stagione politica potenzialmente destabilizzante in vista delle elezioni regionali.

Con questa mossa, la segreteria nazionale mira a ristabilire la coerenza interna, ma rischia di approfondire le divisioni in una delle regioni politicamente più complesse per il partito.