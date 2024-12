La banda dell’Audi torna in azione, furto in nottata al tabacchi di Via dei Mille

Hanno impiegato circa 3 minuti per forzare con un piede di porco la porta blindata del tabacchi in Via dei Mille nel quartiere Pastena, i cinque ladri che poco dopo le 2.30 della notte appena trascorsa hanno messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale in città. Poi circa 3 minuti una volta all’interno del tabacchi per portare via sigarette e gratta e vinci per un totale di oltre 15 mila euro. Il gruppo di malviventi, giunto in Via dei Mille a bordo di un’Audi nera, ha agito in velocità, col volto coperto, indossando guanti ed ancora poi con una torcia posizionata sul capo. Rapidissimi hanno lasciato l’esercizio commerciale. Intanto, era già scattato l’allarme con la proprietaria che da casa ha visto quello che stava accadendo tramite le telecamere di videosorveglianza installate all’interno del tabacchi e ha cosi immediatamente allertato le forze dell’Ordine. Ad intervenire sono stati i Carabinieri ma i ladri erano già riusciti a fuggire via, in pochi minuti anche i titolari sono arrivati nella propria attività e hanno poi continuato a lavorare questa mattina, provando per quanto possibile a ripristinare l’ordine. I Carabinieri indagano ora sull’episodio, il secondo in due giorni, perché a pochi metri nella notte tra sabato e domenica un altro furto era stato realizzato ai danni di una ricevitoria. Ma non solo, in Via dei Mille poi nelle scorse settimane un tentativo c’era stato nella Farmacia della zona. Insomma, cresce la paura e l’apprensione da parte dei commercianti della zona particolarmente presa di mira dai malviventi anche per la vicinanza della tangenziale poi utilizzata come via di fuga, dall’altra resta alta l’attenzione da parte delle forze dell’Ordine che ora indagano per risalire all’identità dei malviventi. Resta infatti da chiarire se si tratti dello stesso gruppo che ha agito in zona già la scorsa notte e nelle precedenti settimane. Per questo sarà necessaria la visione dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza acquisti dai militari dell’Arma dei Carabinieri.