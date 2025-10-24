Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: "L'aumento non è una nostra decisione" - Le Cronache
Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: “L’aumento non è una nostra decisione”

Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: “L’aumento non è una nostra decisione”

(Adnkronos) – "L’Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) chiarisce che l’aumento dei costi per gli esami di guida, in vigore dal 1° novembre 2025, non è una scelta delle autoscuole, ma una misura prevista per legge dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Lo comunica in una nota l'associazione. "I nuovi importi – continua la nota – stabiliti per aggiornare i rimborsi allo Stato e rafforzare il servizio della Motorizzazione, sono destinati a coprire i costi del personale esaminatore e non rappresentano alcun guadagno per le autoscuole". "L’Unasca ribadisce il proprio impegno per garantire trasparenza e uniformità nell’applicazione della norma e per vigilare affinché la misura contribuisca a ridurre i tempi d’attesa e migliorare l’efficienza del servizio pubblico", conclude la nota. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

