Pasta fresca fatta a mano. Le ricette

La domenica delle nonne ,quella così tanto ricordata con nostalgia anche dai più grandi chef, iniziava a suon di mani che mescolavano con maestria semplici ingredienti come acqua e farina, creando impasti che gratificavano la vista e il cuore ,ma che riempivano anche la pancia a molti.

Pasta , patrimonio della cucina italiana ,condita con sughi semplici o elaborati conquista tutti e fa’ la felicità di ogni tavola.

Adesso è diventato un momento raro ,quasi sconosciuto, tanto da dar vita alla nascita di tanti corsi di pasta fatta a mano, show cooking e laboratori didattici.

Se avete voglia di cimentarvi anche voi trovate il tutorial della pasta fatta all’ uovo nella sezione video de Le Cronache e tante ricette per realizzarne dei piatti unici .

Sfoglia agli spinaci

INGREDIENTI

300 gr.di semola di grano duro

3 uova

60 gr di spinaci

PREPARAZIONE

Per preparare la pasta verde agli spinaci mettete 60 gr di spinaci lavati e scolati a lessare in un tegamino assieme a 2 cucchiai di acqua e un pizzico di sale.

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere ed asciugare gli spinaci dopodiché frullateli.

In una ciotola versate la farina setacciata, le uova (che avrete tenuto a temperatura ambiente) e la crema di spinaci e amalgamate il tutto

Poi trasferitevi su di una spianatoia ed impastate fino ad ottenere un impasto omogeneo; nel caso l’impasto non dovesse raccogliere completamente la farina o risultasse leggermente duro, aggiungete uno o due cucchiai di acqua tiepida e continuate a impastare fino a quando non risulterà liscio e compatto e poi lasciatelo riposare coperto per almeno mezz’ora in luogo fresco.

Dopo il riposo la pasta fresca risulterà più morbida ed elastica: preparatevi quindi a stenderla per ottenere il formato che desiderate procedendo a mano (seguendo le indicazioni che trovate qui) oppure con la macchina apposita.

Potete conservare la pasta fresca all’uovo al momento, ma se lo desiderate potete conservarla sottovuoto, per un paio di giorni al massimo. In alternativa è possibile congelarla da cruda, una volta realizzati i formati desiderati.

Tagliatelle al radicchio

INGREDIENTI

500 gr. di farina di grano duro

80 gr. di foglie di radicchio (solo la parte rossa)

10 gr. di sale

.240 ml di acqua

PROCEDIMENTO:

Preparare questa pasta fresca è semplice è veloce. E una pasta senza uova quindi si adatta anche ai vegani.

Tritate le foglie di radicchio rosso in un mixer poi unite la farina e il sale.

Azionate e piano piano fate scendere l’acqua ,fino a che vedete che formerà la classica palla.

Trasferitela sul tavolo infarinato e lavoratela per 5 minuti .Poi spolverizzatela di farina e copritela con pellicola trasparente fate riposare 30 minuti.

Dopo di che l’ impasto è pronto per essere trasformato in qualsiasi tipo di pasta voi vogliate.

Io ne ho fatte delle tagliatelle, la sfoglia la potete tirare il con mattarello o l’ apposita sfogliatrice.

Dopo di che fate asciugare per una mezz’ora e tagliate delle striscioline.

Gnocchi di carote

INGREDIENTI

600 gr. di carote

300 gr. di farina di semola di grano duro Sale

PREPARAZIONE

Lavate e pelate le carote, cuocetele intere in acqua bollente salata per circa 30 minuti.

È importante che le carote siano il più asciutte possibili per ottenere un impasto della giusta consistenza.

Tagliate a pezzi le carote e frullatele.

Mettete la purea di carote in una ciotola insieme alla farina e ad un pizzico di sale.

Lavorate l’impasto finché risulterà compatto e liscio e lasciatelo riposare 20 minuti coperto.

Infarinate bene un piano di lavoro,formate dei cilindri e tagliateli a tocchetti ,infarinateli e passateli sopra il riga gnocchi.

Lasciateli distanziati e infarinati.Si mantengono in frigo per un giorno e si possono anche congelare.

Raffaella D’Andrea