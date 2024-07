Pasta all’uovo. La video ricetta

La pasta all’ uovo è un impasto base, fatto di farina, uova e acqua.

Il segreto per avere una buona pasta è di usare ingredienti di qualità, una buona farina di semola di grano duro e delle uova bio, con tanta passione vi faranno portare a tavola un primo piatto che conquisterà tutti.

Seguite questa ricetta per realizzare una pasta fresca fatta in casa perfetta, dalla consistenza ruvida e porosa ma allo stesso tempo morbida e saporita, dal gusto squisito proprio come quella della nonna o comprata in gastronomia.

Per 300 gr. di impasto

INGREDIENTI

200 gr. di farina di grano dura

2 uova

Un pizzico di sale

Acqua q.b.

Farina per la spianatoia

PREPARAZIONE

Su una spianatoia, versate la farina e fate un incavo al centro, aggiungete le uova intere e con la forchetta mescolate e contemporaneamente iniziate ad incorporare la farina e lavorate l’impasto per circa 10 minuti, con il palmo e in maniera energica, tirandolo in tutte le direzioni ma facendo attenzione a non stracciarlo. Una volta che l’impasto risulterà liscio ,avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Una volta riposato, potrete riprendere l’impasto, tagliatene un pezzetto con il tarocco, avendo cura di conservare la restante nella pellicola così che non si seccherà. Infarinate il pezzetto di pasta e tiratela con la macchina sfogliatrice o con il mattarello.

Una volta ottenuta una sfoglia rettangolare, adagiatela sulla spianatoia leggermente infarinata e rifilate le estremità con un tarocco (o un coltello).

A questo punto la vostra pasta fresca all’uovo è pronta, potete realizzare il formato di pasta che preferite.