Passata al basilico fatta in casa. La video ricetta

Il rito per antonomasia dell’estate al sud è la preparazione della salsa di pomodoro .

Si conservano non solo pomodori per l’ inverno, ma sapori, profumi , colori e si che riportano ad i infanzia spensierata con la famiglia riunita per preparare “La Pummarola “

Per circa 3 vasetti (da circa 500 ml)

INGREDIENTI

2 chili di pomodori da sugo

1 cucchiaino di sale

1 manciata di foglie di basilico

PREPARAZIONE

Lavate i pomodori ed eliminate eventuali punti un po’ ammaccati.

Privateli dei piccioli. Tagliateli a pezzi. Ponete i pezzi di pomodoro in una pentola capiente. Mettete la pentola su fuoco basso e cuocete 15 minuti circa a recipiente coperto.

Spegnete e passate i pomodori al passaverdure, raccogliendo il sugo direttamente in una pentola d’acciaio.

Ponete nuovamente su fuoco medio, aggiungete il basilico, aggiustate di sale e fate restringere la salsa 10-20 minuti, finché raggiungerà la densità desiderata. Eliminate il basilico e versate la salsa, con l’aiuto di un imbuto, nei vasetti precedentemente sanificati. Lasciate liberi circa 2 cm dal bordo. Chiudete con tappi nuovi e fate raffreddare almeno 1 ora.

Sistemate i barattoli in una pentola capiente con dell’acqua, posizionando tra i vasetti dei teli da cucina per evitare l’urto tra i contenitori.

Cuocete 30-40 minuti dall’ebollizione.

Spegnete e lasciate raffreddare i barattoli nella pentola. Prelevate i barattoli e controllate che il tappo sia concavo e che il sottovuoto sia avvenuto. Trasferiteli in un luogo fresco e al riparo dalla luce.

La passata si conserva ,chiusa, almeno un anno.

Verificate sempre il sottovuoto e all’apertura deve risultare omogenea e non acida.