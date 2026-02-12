Passano a 8 i casi di scabbia al Ruggi

Otto casi di scabbia sono stati riscontrati nell’ospedale Ruggi di Salerno. Si tratta di tre pazienti e cinque sanitari. L’ipotesi è che il contagio sia partito da un paziente ricoverato in Cardiologia e arrivato al Ruggi da altro ospedale; altri due pazienti sono ricoverati in reparti al di fuori della torre cardiologica, mentre i cinque contagiati tra infermieri e operatori sanitari operano all’interno della torre. La Direzione aziendale del Ruggi ha fatto sapere che “a seguito dei riscontri di alcuni casi di scabbia, sono state immediatamente attivate tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici”. In particolare sono state inviate le notifiche alle autorità sanitarie territoriali (ASL) e sono state diramate e applicate “le procedure interne per il corretto isolamento”. Sono state, inoltre, “attivate operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti”. “La situazione – aggiunge il Ruggi – è monitorata costantemente dalla Direzione Medica e dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione. Si conferma che tutte le misure necessarie per contenere il contagio e garantire la sicurezza dei pazienti e del personale, sono state messe in atto con la massima tempestività e rigore”.
