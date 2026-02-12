C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.

Castel San Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.

A partire dal 3 agosto 2026 la carta di identità in formato cartaceo cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1157/2019.

Per consentire ai cittadini di effettuare per tempo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio ha previsto misure straordinarie di agevolazione.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.02.2026 è stata stabilita l’applicazione della tariffa ridotta di euro 22,30 per il rinnovo o la sostituzione della carta cartacea, indipendentemente dalla scadenza del documento originario.

Inoltre, sono stati organizzati open day senza prenotazione nelle seguenti date:

Sabato 21 febbraio 2026 | ore 9.00 – 12.30;

Giovedì 12 marzo 2026 ore 15.30 – 18.30;

Sabato 11 aprile 2026 ore 9.00 – 12.30;

Giovedì 14 maggio 2026 ore 15.30 – 18.30;

Sabato 20 giugno 2026 ore 9.00 – 12.30.

Negli orari ordinari di apertura resta obbligatoria la prenotazione.

«Abbiamo scelto di intervenire con una doppia misura concreta – dichiara il Sindaco Paola Lanzara – riducendo i costi per i cittadini e organizzando giornate straordinarie senza prenotazione. Vogliamo evitare disagi e consentire a tutti di mettersi in regola con serenità e per tempo. È un’azione di responsabilità e di attenzione verso la nostra comunità».

Il Sindaco rivolge un ringraziamento particolare al funzionario Sergio Oliva e al personale degli Uffici Demografici per il lavoro organizzativo e per la disponibilità garantita nell’attuazione delle giornate straordinarie.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non attendere gli ultimi mesi prima della scadenza definitiva, ma ad approfittare delle opportunità messe in campo per facilitare il rinnovo.