C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d'identità. - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Agropoli. Giustizia per il sì, sabato c’è Catello Maresca
C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.
Passano a 8 i casi di scabbia al Ruggi
Frana a Marina di Vietri: nessuna persona coinvolta
Provincia Castel San Giorgio

C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.

  • Febbraio 12, 2026
  • 0
  • 96
  • 2 Min Read
C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.

Castel San Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.
A partire dal 3 agosto 2026 la carta di identità in formato cartaceo cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1157/2019.
Per consentire ai cittadini di effettuare per tempo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio ha previsto misure straordinarie di agevolazione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.02.2026 è stata stabilita l’applicazione della tariffa ridotta di euro 22,30 per il rinnovo o la sostituzione della carta cartacea, indipendentemente dalla scadenza del documento originario.
Inoltre, sono stati organizzati open day senza prenotazione nelle seguenti date:
Sabato 21 febbraio 2026 | ore 9.00 – 12.30;
Giovedì 12 marzo 2026 ore 15.30 – 18.30;
Sabato 11 aprile 2026 ore 9.00 – 12.30;
Giovedì 14 maggio 2026 ore 15.30 – 18.30;
Sabato 20 giugno 2026 ore 9.00 – 12.30.
Negli orari ordinari di apertura resta obbligatoria la prenotazione.
«Abbiamo scelto di intervenire con una doppia misura concreta – dichiara il Sindaco Paola Lanzara – riducendo i costi per i cittadini e organizzando giornate straordinarie senza prenotazione. Vogliamo evitare disagi e consentire a tutti di mettersi in regola con serenità e per tempo. È un’azione di responsabilità e di attenzione verso la nostra comunità».
Il Sindaco rivolge un ringraziamento particolare al funzionario Sergio Oliva e al personale degli Uffici Demografici per il lavoro organizzativo e per la disponibilità garantita nell’attuazione delle giornate straordinarie.
L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non attendere gli ultimi mesi prima della scadenza definitiva, ma ad approfittare delle opportunità messe in campo per facilitare il rinnovo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013