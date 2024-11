Parroco di S. Maria ad Martyres: “Chiedono soldi a mio nome: sono truffatori”

“Desideriamo informarvi che stanno girando per le case del quartiere persone che chiedono soldi a nome di padre Giorgio Terrasi.

Vi assicuro che non manderò mai nessuno a chiedere soldi.

Non aprite a queste persone e, per favore, segnalate eventuali attività sospette alle autorità competenti“.

E’ questo l’appello, lanciato – attraverso la pagina ufficiale social della parrocchia Santa Maria Ad Martyres dal parroco della chiesa del quartiere di Torrione per mettere in guardia residente e fedeli da truffatori senza scrupoli che sono entrati in azione.