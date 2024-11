Palazzo Genovese in fiamme: sospese attività dell’Arci:

Attimi di paura si sono vissuti ieri mattina nel centro storico della città. Per cause ancora in fase di accertamento, Palazzo Genovese, l’imponente edificio situato in Largo Campo, è stato avvolto da un violento incendio. Le fiamme sono divampate rapidamente, destando allarme tra i residenti e i passanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno compiuto operazioni di soccorso, provvedendo a sgomberare non solo l’intero piano dell’edificio, ma anche le attività commerciali circostanti, per garantire la sicurezza di tutti. I danni più ingenti si sono registrati presso la sede di Arci Salerno, un’organizzazione che da anni gestisce uno spazio dedicato ai servizi per bambini, giovani e migranti. I rappresentanti dell’associazione hanno rilasciato una dichiarazione, affermando: «Purtroppo, nelle prime ore della mattina, si è sviluppato un incendio che ha interessato Palazzo Genovese, dove sono ospitati i nostri servizi rivolti a bambini, giovani e migranti del nostro territorio. Siamo costretti a sospendere temporaneamente le nostre attività per effettuare il ripristino dei locali. Ci auguriamo che la sospensione sia solo di qualche giorno e che torneremo più forti di prima». La notizia dell’incendio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo lamentano la totale assenza di misure di sicurezza adeguate. Molti di loro hanno esposto le loro preoccupazioni all’amministrazione comunale, chiedendo un aumento dell’attenzione nei confronti delle esigenze della comunità locale. Tra le richieste più frequenti c’è l’installazione di telecamere di videosorveglianza, un intervento considerato cruciale per garantire una maggiore sicurezza nel quartiere. La situazione pone interrogativi sull’efficacia delle attuali misure di sicurezza e sulla necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità per prevenire simili incidenti in futuro e garantire la tranquillità dei cittadini. Questo episodio sottolinea l’importanza di una rete di protezione sociale e la necessità di interventi più incisivi per preservare la sicurezza e il benessere della comunità.