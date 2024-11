Palazzo Genovese in fiamme. Senza casa, il comune mi aiuti

«Si sta muovendo la polizia scientifica che sta curando gli aspetti dell’indagini, verrebbe da pensare che si potrebbe trattare di dolo e se così fosse occorre risalire alle motivazioni e alle origini di questo atto sciagurato». Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito all’incendio che ha coinvolto Palazzo Genovese nei giorni scorsi e che ha lasciato senza casa una donna con seri problemi di salute che oggi è costretta a vivere da un’amica perché la sua abitazione è totalmente inagibile. «Vedremo nel corso dell’indagine cosa succederà, tentando di recuperare questo edificio che a noi serve come luogo di esposizione, luogo di esposizioni d’arte e non solo e lo faremo in ordine alle nostre possibilità», ha aggiunto il primo cittadino. Intanto, la donna rimasta senza un tetto sulla testa ieri si è recata a Palazzo di Città per chiedere all’amministrazione di intervenire in tempi rapidi così da garantirle un presto ritorno a casa. La signora Giovanna Latronico da sabato non può rientrare nella sua abitazione perché distrutta dall’incendio che ha toccato per l’appunto anche Palazzo Genovese. «Sono stata abbandonata», ha detto la donna raccontando quella tragica notte che l’ha vista costretta ad uscire in piena notte perché il cattivo odore e i vetri in frantumi hanno reso impossibile la permanenza all’interno dello stabile. «Mi sono ritrovata senza una casa all’improvviso, il Comune mi ha proposto accoglienza presso una casa di riposo ma non intendo andarci – ha raccontato la signora Giovanna in una intervista a Telecolore – Gli immobili colpiti sono di proprietà comunale, il Comune non sta facendo nulla e infatti neanche l’ufficio tecnico è giunto ancora per verificare le condizioni dell’immobile. È grave». La donna ha confermato di avere problemi di salute importanti e «ora mi chiedo cosa intende fare il sindaco, non posso vivere per sempre a casa della mia amica ma la mia abitazione è inagibile, ho perso tutto perché distrutto dalle fiamme e ora chiedo un alloggio che possa ospitarmi perchè non posso permettermi le spese di ristrutturazione adesso».