Pagani. Schola Sator e LiberVox insieme

PAGANI – Istruzione, formazione e associazionismo si incontrano per dare vita a uno spazio dedicato alla crescita delle persone e della comunità. È questo il significato della collaborazione tra Schola Sator, diretta da Vincenzo Calce, e LiberVox – “Liberi di Scegliere”, presieduta dal dott. Gerardo Torre, in occasione dell’inaugurazione della sede associativa del 25 ottobre, in via Ettore Padovano 38, a Pagani. L’iniziativa mette in relazione due realtà che, attraverso strumenti differenti, possono contribuire a un obiettivo comune: offrire alle persone occasioni per imparare, confrontarsi e partecipare alla vita del territorio. L’istruzione aiuta a comprendere la realtà e a sviluppare un pensiero autonomo; la formazione permette di acquisire competenze e affrontare i cambiamenti; l’associazionismo consente di tradurre queste risorse in collaborazione e impegno civico. Il presidente di LiberVox, dott. Gerardo Torre, esprime così il senso del percorso: «Per LiberVox questa sede rappresenta un luogo nel quale incontrare le persone, ascoltare le loro esigenze e costruire insieme iniziative utili alla comunità. Il nostro nome, “Liberi di Scegliere”, esprime una convinzione precisa: la libertà cresce attraverso la conoscenza e il confronto. La collaborazione con Schola Sator ci offre l’opportunità di collegare l’impegno associativo all’istruzione e alla formazione. Desidero ringraziare Vincenzo Calce per l’accoglienza e per aver condiviso questa prospettiva. Il nostro auspicio è che ciascuno possa trovare qui uno spazio per esprimersi, proporre idee e contribuire alla vita della città». Una visione che si collega alle parole di Vincenzo Calce, direttore di Schola Sator: «È proprio in questo incontro che risiede il significato più profondo della collaborazione tra Schola Sator e LiberVox. Non si tratta soltanto di condividere una sede, ma di dare vita a uno spazio aperto, accogliente e dinamico, nel quale possano crescere il dialogo, la conoscenza e la partecipazione». Nel suo intervento, Calce richiama anche il legame tra educazione e autonomia personale: «La libertà di scelta nasce dalla conoscenza. Per scegliere in modo consapevole abbiamo bisogno di strumenti, informazioni e capacità di valutare le diverse possibilità. Abbiamo bisogno di sentirci liberi, ma anche preparati e responsabili». La condivisione degli spazi può favorire l’incontro tra persone di età, esperienze e sensibilità differenti. La prospettiva è quella di sviluppare approfondimenti culturali, attività formative e occasioni di confronto, attraverso l’ascolto delle esigenze del territorio e il coinvolgimento della cittadinanza. In questo percorso, il sapere assume anche un valore collettivo: le competenze acquisite da ciascuno possono diventare una risorsa per gli altri, mentre l’esperienza associativa può far emergere nuovi bisogni educativi e nuove opportunità di collaborazione. L’inaugurazione rappresenta dunque un punto di partenza. La continuità delle attività e la capacità di accogliere proposte daranno concretezza al connubio tra Schola Sator e LiberVox, con l’obiettivo di costruire a Pagani un luogo nel quale conoscenza e partecipazione possano crescere insieme.