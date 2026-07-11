Pagani: il degrado del mercato ortofrutticolo

Due incendi in pochi giorni rappresentano un campanello d’allarme che non può più essere ignorato. L’ultimo episodio si è verificato nella mattinata di domenica, intorno alle ore 6.30, quando solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Fortunatamente il Comando dei Vigili del Fuoco si trova a poche decine di metri dal Mercato Ortofrutticolo di Pagani, circostanza che ha consentito un intervento rapidissimo. Quanto accaduto impone però una riflessione più ampia sullo stato della struttura. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per l’economia dell’intero Agro nocerino-sarnese vive ormai da anni una condizione di evidente degrado, aggravata da una gestione in liquidazione che si protrae nel tempo e da criticità che sembrano ripetersi senza trovare una soluzione definitiva. Le condizioni di manutenzione, la gestione della raccolta dei rifiuti e il decoro di alcune aree della struttura destano preoccupazione tra operatori e utenti che quotidianamente frequentano il mercato. A pagarne le conseguenze sono soprattutto gli imprenditori, i lavoratori e i clienti che ogni giorno garantiscono la continuità delle attività commerciali. A queste criticità si aggiungono interrogativi sul sistema dei controlli. Sarebbe opportuno verificare se il servizio di vigilanza privata abbia segnalato tempestivamente le situazioni di rischio riscontrate e se siano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dai contratti di affidamento. Negli ultimi mesi, infatti, diversi operatori hanno lamentato un progressivo peggioramento delle condizioni generali della struttura, con accumuli di rifiuti e situazioni che avrebbero richiesto interventi più tempestivi. Da tempo vengono inoltre segnalate presunte inadempienze nell’esecuzione di alcuni servizi affidati all’esterno. Proprio per questo appare necessario verificare il rispetto dei capitolati d’appalto, l’effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’eventuale applicazione delle penali previste in caso di inadempimento. Non meno rilevante è il tema della governance. Gli operatori lamentano una presenza limitata della direzione nella gestione delle problematiche quotidiane, mentre la figura del liquidatore continua a incidere sui costi della società. Sarebbe inoltre opportuno verificare il ruolo e le attività di consulenza esterna connesse al controllo dell’esecuzione dei contratti, affinché ogni funzione sia svolta nel pieno rispetto della normativa e nell’interesse della struttura. Per queste ragioni l’auspicio è che i Commissari Prefettizi del Comune di Pagani, insediatisi dopo lo scioglimento dell’Ente, possano acquisire un quadro completo della situazione, promuovendo ogni opportuna verifica amministrativa e tecnica. L’obiettivo non è alimentare polemiche, ma garantire trasparenza, sicurezza e tutela di un’infrastruttura strategica per il territorio. Gli incendi verificatisi in pochi giorni rappresentano un segnale che merita attenzione. È necessario accertare le cause degli episodi, verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei soggetti affidatari dei servizi, valutare lo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e adottare tutte le misure necessarie affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi. Il Mercato Ortofrutticolo di Pagani costituisce un patrimonio economico e sociale dell’intero comprensorio. Restituirgli efficienza, sicurezza e dignità significa tutelare il lavoro di centinaia di operatori e offrire un servizio all’altezza delle aspettative del territorio.