Pagani. Fenailp, Ruggiero nuovo delegato

Pagani, nasce la sede FeNAILP: un nuovo punto di riferimento per imprenditori e professionisti del territorio La Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FeNAILP) della Provincia di Salerno annuncia l’attivazione di una nuova sede a Pagani. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi degli operatori del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, offrendo loro supporto qualificato e consulenza dedicata. La sede, situata in Via Taurano 13, sarà un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e liberi professionisti del territorio, fornendo informazioni e assistenza su tematiche cruciali per la crescita e lo sviluppo delle attività economiche. È stato nominato delegato FeNAILP per la città di Pagani Santino Ruggiero, figura da sempre attiva nel mondo del terziario e legata profondamente al territorio. Le dichiarazioni «Sono onorato di poter far parte della famiglia dell’associazione presieduta da Sabato Pecoraro, ben organizzata e dotata di tutti i servizi, soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo. La sede di Pagani rappresenta un saldo riferimento per le aziende dell’intera cittadina dell’Agro e non solo, molto spesso dimenticate, e sono certo che non potrà che supportare ancor più questa fase di rilancio economico con ottimi risultati», ha dichiarato Santino Ruggiero. «La nascita di questa sede rappresenta un passo significativo per il nostro territorio. L’obiettivo è essere vicini agli imprenditori e agli associati non solo di Pagani ma dell’intero Agro Nocerino Sarnese, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e valorizzare il tessuto economico locale. In un’area ricca di attività economiche commerciali e artigianali vogliamo offrire tutto il sostegno di cui possono aver bisogno e comprendere le loro esigenze. Stiamo affrontando una crisi economica senza precedenti e per questo è fondamentale che le associazioni di categoria non siano entità distanti, neppure fisicamente, dai territori. Con questo passo vogliamo non solo rafforzare, nell’Agro, un utile centro servizi, ma anche creare un luogo di incontro, un punto di riferimento dove possano nascere e svilupparsi nuove idee e progettualità. Impegno, trasparenza e legalità: queste le parole chiave dell’associazione, nell’esclusivo interesse del territorio e dei cittadini», ha sottolineato Sabato Pecoraro, Presidente Provinciale FeNAILP Salerno.