Milan-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Il ritratto di Verdoliva, nuovo manager del Ruggi
Salzano: A Napoli il modello Salerno
Ucraina-Russia, si allontana il faccia a faccia tra i leader. Kiev: “Putin non è pronto a negoziare”
Pagani. Fenailp, Ruggiero nuovo delegato
  • Agosto 23, 2025
(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, ricomincia il campionato di Serie A. Tra le big in campo c'è subito il Milan, che questa sera affronta la Cremonese in un San Siro sold out per il ritorno dei rossoneri, con grande attesa per rivedere Massimiliano Allegri in panchina. Il Diavolo, quest'anno senza coppe, dovrà partire con il piede giusto contro i grigiorossi, per guadagnare subito punti utili nella corsa Champions. La squadra di Stroppa, dall'altra parte, scenderà in campo senza troppe pressioni per portare a casa punti utili in ottica salvezza. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: 
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri 
Cremonese (3-5-2) Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca. All. Stroppa. La partita di Serie A tra Milan e Cremonese di oggi, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

