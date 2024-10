Padula, grande festa per i 100 anni di Rosa Santucci

Una nuova centenaria nella comunità di Padula. Si tratta della signora Rosa Santucci, che ieri ha festeggiato l’importante traguardo, circondata dall’affetto dei familiari e degli amici, presso la Casa di riposo “San Pio II” di Francesco Petrizzo, dove la signora vive dal 2015. Alla cerimonia hanno partecipato anche la sindaca di Padula Michela Cimino, la vicesindaca Caterina Di Bianco e il consigliere comunale Giuseppe Tierno, che hanno consegnato alla signora Rosa una targa di auguri a nome di tutta la comunità. “Festeggiamo i 100 anni della cara concittadina Rosa Santucci. Un altro caso straordinario di longevità e di ottima salute nella nostra comunità. Preziosa custode dell’identità locale, la Signora Rosa ha affrontato la vita con dolcezza e riconoscenza. Conosciuta da tutti come una donna simpatica e solare, la nostra cara Rosa – ha affermato la sindaca Michela Cimino – rappresenta un esempio di legame alla nostra città, alle sue tradizioni e alla sua gente. Alla centenaria e ai suoi familiari i più sinceri auguri da parte mia, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Padula”. Ai festeggiamenti in onore della signora Rosa, attorniata dagli affetti più cari, con i figli, nipoti e pronipoti, hanno preso parte anche i due parroci di Padula don Giuseppe Radesca e don Vincenzo Federico e il medico del paese Giovanni Alliegro. Quest’ultimo ha ricordato ai presenti che la centenaria ha affrontato e vinto anche la sua sfida contro il coronavirus, per il quale era stata ricoverata, durante l’emergenza Covid, all’ospedale “Da Procida” di Salerno.