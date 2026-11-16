Alessandro Carrazza era stato il candidato alternativo a Fulvio Martusciello per la guida di Forza Italia in Campania. Ora entra nella segreteria regionale, su proposta dello stesso Martusciello. Si chiudono così mesi di confronto, culminati nel ricorso che Carrazza aveva presentato ai probiviri nazionali del partito e che è stato respinto.

Martusciello ha aspettato il pronunciamento prima di incontrare il suo ex sfidante. «Ho atteso l’esito del ricorso. Solo quando è arrivato, ritenendo legittime tutte le procedure, ho incontrato Alessandro Carrazza, con cui condivido militanza e impegno, e gli ho chiesto di dare una mano», spiega il segretario regionale.

Con l’ingresso di Carrazza, Martusciello fa spazio nella segreteria regionale anche a chi al congresso aveva proposto una guida diversa per Forza Italia in Campania.

Carrazza ha accettato e ha indicato da dove vuole partire. «Accolgo con piacere la proposta. Lavorerò per rendere protagoniste le aree interne. Cercherò di non deludere nessuno. Ora al lavoro per Forza Italia!».