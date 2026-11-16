vinto qua un campionato e fin da subito mi ha lasciato sempre tranquillo e libero nelle mie scelte. Cosa mi consiglia? Cose semplici; a volte rivediamo delle azioni delle partite e mi pone do- mande del tipo:”…perchè hai fatto questo?” Oppure: ” …te lo chiede l’allenatore di fare così?”. Dunque mi domanda cose tranquille e per fortuna non mi pressa. Comunque mi aiuta e mi ha aiutato tanto anche come allenatore perchè lo ho avuto e sono contento del rapporto che abbiamo anche sotto questo aspetto. Sirene da altre piazze? Sinceramente non ho mai pensato ad altro per- chè sto bene e non ho avuto alcun problema a rinnovare il contratto perchè qui sono felicissimo e la società ha molta fiducia in me.” Dun- que, per la sfida in pro- gramma sabato alle ore 14:30 mister Masitto sicura- mente non avrà a disposi- zione Awua ma spera di avere buone notizie e recu- perare al meglio della forma il difensore Manuel Peretti uscito si per crampi ma con qualche piccolo problema nei due giorni antecedenti la gara mentre il centrocampi- sta Diarrassouba seppur presente in panchina non è stato impiegato per un at- tacco influenzale contratto nelleventiquattrooreprima del match. Per il resto il tec- nico potrà contare quasi cer- tamente sull’intera rosa.