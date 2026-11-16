di Francesco De Pisapia
CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese riprenderà oggi pome- riggio alle 14:30 gli allenamenti presso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava in vista della gara in pro- gramma sabato pomeriggio al “Vito Simone Veneziani” di Monopoli contro la compa- gine locale allenata dal tec- nico Alberto Colombo. I metelliani domenica hanno regolato il fanalino di coda Crotone in una gara difficile durante la quale i pitagorici hanno mostrato tutto fuor- ché essere gli ultimi della classe. Alla fine gli aquilotti l’hanno spuntata grazie ad un guizzo sottomisura del- l’attaccante classe 2005 Ge- rardo Fusco (foto tratta dal profilo facebook di cavese- calcio) che con la rete messa a segno nell’ultimo turno ha già migliorato lo score della scorsa stagione quando esordì tra i professionisti con la casacca blufoncé ed oggi più che mai sempre al cen- tro del progetto giovani della Cavese:
“Sono molto contento del gol ed in particolare perchè ha portato tre punti dato che venivamo da quasi un mese senza vincere. E’ stata una partita complicata perchè il Crotone gioca veramente bene ed ha fatto un’ottima partita. Mi è dispiaciuto non aver chiuso prima la gara ma
va bene così, ci portiamo a casa la vittoria e la condivi- diamo con i nostri tifosi. Questa gara l’avevamo pre- parata in una certa maniera ma il Crotone è stato bravo ad adattarsi a quello che ave- vamo preparato. Penso che ci sia mancata un po’ di ag- gressività inizialmente quello che poi invece ab- biamo messo subito in campo ad inizio secondo tempo andando a prenderli alti; infatti già nel primo
tempo ci eravamo accorti che quando li pressavamo lanciavano la palla lunga cosa che invece non face- vano quando lasciavamo spazi perchè erano bravi a palleggiare. Sono molto sod- disfatto di essere arrivato già a quota cinque reti ed aver superato lo score personale dello scorso torneo, ma l’obiettivoèsemprequellodi migliorarsi e di raggiungere la salvezza quanto prima possibile. Mister Masitto la-
vora molto con noi attac- canti e a dire il vero mi sento molto migliorato quest’anno ed ero convinto di avere un impatto diverso già ad inizio stagione anche perchè l’avere un anno di più di esperienza alle spalle tra i professionisti sapevo che mi avrebbe aiutato. Il gol lo de- dico alla mia fidanzata ed a tuttalamiafamigliaedaldi- rettore Filippi che mi aveva predetto che avrei segnato. So che mio padre (Luca) ha
vinto qua un campionato e fin da subito mi ha lasciato sempre tranquillo e libero nelle mie scelte. Cosa mi consiglia? Cose semplici; a volte rivediamo delle azioni delle partite e mi pone do- mande del tipo:”…perchè hai fatto questo?” Oppure: ” …te lo chiede l’allenatore di fare così?”. Dunque mi domanda cose tranquille e per fortuna non mi pressa. Comunque mi aiuta e mi ha aiutato tanto anche come allenatore perchè lo ho avuto e sono contento del rapporto che abbiamo anche sotto questo aspetto. Sirene da altre piazze? Sinceramente non ho mai pensato ad altro per- chè sto bene e non ho avuto alcun problema a rinnovare il contratto perchè qui sono felicissimo e la società ha molta fiducia in me.” Dun- que, per la sfida in pro- gramma sabato alle ore 14:30 mister Masitto sicura- mente non avrà a disposi- zione Awua ma spera di avere buone notizie e recu- perare al meglio della forma il difensore Manuel Peretti uscito si per crampi ma con qualche piccolo problema nei due giorni antecedenti la gara mentre il centrocampi- sta Diarrassouba seppur presente in panchina non è stato impiegato per un at- tacco influenzale contratto nelleventiquattrooreprima del match. Per il resto il tec- nico potrà contare quasi cer- tamente sull’intera rosa.